Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта временно остановлено на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Как отмечается, движение на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ запрещено с 13:40 по Москве 14 февраля в связи с ухудшением погодных условий в Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда.

Ограничения будут действовать до особого распоряжения.

Как сообщалось, утром 13 февраля Военно-Грузинскую дорогу временно закрыли для большегрузов.