Военно-Грузинскую дорогу открыли с ограничениями для большегрузов

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Движение транспорта, за исключением большегрузного, возобновлено на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств, за исключением большегрузного автотранспорта, на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ с 14:55 по Москве 14 февраля до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром 13 февраля Военно-Грузинскую дорогу временно закрыли для большегрузов, днем 14 февраля - для всех видов транспорта.