Число пострадавших в ДТП в саратовском Энгельсе выросло до девяти

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В автоаварии с троллейбусом в городе Энгельсе, по уточненным данным, пострадали девять человек, сообщает пресс-служба правительства Саратовской области в субботу.

Как говорится в сообщении, из них семеро госпитализированы с травмами средней степени.

Подчеркивается, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Отмечается, что на месте ДТП работают оперативные и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что при столкновении троллейбуса и автомобиля Changan в Энгельсе травмы получили восемь человек.