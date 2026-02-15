Российские военные уничтожили 49 пунктов управления беспилотниками ВСУ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Подразделения группировок войск "Запад", "Южная" и "Восток" в течение суток уничтожили 49 пунктов управления беспилотниками ВСУ, заявили представители группировок в воскресенье.

"Выявлены и уничтожены 29 пунктов БПЛА и три склада боеприпасов", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

По его словам, в течение суток также сбиты 41 беспилотник самолетного типа и 70 тяжелых квадрокоптеров.

Представитель группировки "Восток" Михаил Герасимов заявил, что военнослужащие уничтожили девять станций спутниковой связи Starlink, 11 беспилотных летательных аппаратов и 15 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ.

Начальник пресс-центра группировки "Южная" Вадим Астафьев сообщил, что в течение суток российские военнослужащие нанесли удары по украинским подразделениями на краматорском, константиновском и славянском направлениях.

Также он сообщил об уничтожении 25 антенн связи и БПЛА, пяти наземных робототехнических комплексов и пяти пунктов управления беспилотниками ВСУ.