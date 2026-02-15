Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь 68 дронов ВСУ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные минувшей ночью перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

По информации ведомства, дроны сбиты над Черным и Азовским морями, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом и Курской областью.

Также подразделения группировок войск "Запад", "Южная" и "Восток" в течение суток уничтожили 49 пунктов управления беспилотниками ВСУ и три склада боеприпасов.