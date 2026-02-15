Поиск

Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь 68 дронов ВСУ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные минувшей ночью перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

По информации ведомства, дроны сбиты над Черным и Азовским морями, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом и Курской областью.

Также подразделения группировок войск "Запад", "Южная" и "Восток" в течение суток уничтожили 49 пунктов управления беспилотниками ВСУ и три склада боеприпасов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 февраля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Hачальник Генштаба РФ заявил о значительных потерях ВСУ

Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников

Что произошло за день: суббота, 14 февраля

Ребенок погиб в результате схода снега с крыши в ХМАО

Минобороны РФ предложило день службы в зоне СВО засчитывать за три дня работы

 Минобороны РФ предложило день службы в зоне СВО засчитывать за три дня работы

Пятнадцать человек пострадали в результате удара украинских дронов в ЛНР

Горячей воды в домах с отоплением до конца сезона не будет в Белгороде

 Горячей воды в домах с отоплением до конца сезона не будет в Белгороде

Самолет Ан-72 выкатился за пределы ВПП на Таймыре

Мужчина погиб при обрушении козырька горбольницы в Тамбовской области

В иркутском Шелехове устранена крупная авария на водопроводе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8407 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 66 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });