Здание больницы в калужском Козельске повреждено в результате атаки БПЛА

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о последствиях атаки беспилотников на регион в воскресенье.

"Обломки БПЛА, подавленного над территорией Козельского муниципального округа, незначительно повредили кровлю и остекление ЦМБ 3 (центральная межрайонная больница - ИФ) города Козельск", - написал он в своем канале в Max.

Кроме того, повреждены два припаркованных рядом автомобиля, добавил губернатор.

По его данным, над территорией области в воскресенье утром уничтожено семь дронов.