До двенадцати увеличилось число сбитых БПЛА в Калужской области
Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о ликвидации еще пяти дронов ВСУ в небе над регионом.
"Уничтожены пять БПЛА над территориями Дзержинского, Малоярославецкого, Жуковского муниципальных округов и на окраине города Калуга", - написал он в мессенджере Мах.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, добавил Шапша.
Ранее губернатор сообщал о ликвидации семи беспилотников над регионом в воскресенье.