До двенадцати увеличилось число сбитых БПЛА в Калужской области

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о ликвидации еще пяти дронов ВСУ в небе над регионом.

"Уничтожены пять БПЛА над территориями Дзержинского, Малоярославецкого, Жуковского муниципальных округов и на окраине города Калуга", - написал он в мессенджере Мах.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, добавил Шапша.

Ранее губернатор сообщал о ликвидации семи беспилотников над регионом в воскресенье.