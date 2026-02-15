Один человек ранен при атаке дронов ВСУ в Брянской области

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об одном пострадавшем при атаке украинских дронов в Злынковском районе.

"В Злынковском районе при проведении ремонтных работ оборудования сотовой связи, к сожалению, ранен сотрудник компании "Мегафон", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Богомаз уточнил, что пострадавшего доставили в больницу.

Ранее губернатор сообщил, что подразделения ПВО продолжают отражать атаки дронов ВСУ над Брянской областью. Как он написал в своем телеграм-канале, "уничтожено еще более 40 БПЛА самолетного типа". По его данным, на 7:00 воскресенья в небе над регионом были сбиты более сорока беспилотников ВСУ.