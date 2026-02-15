Еще более 40 украинских беспилотников уничтожены над Брянской областью

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Подразделения ПВО продолжают отражать атаки дронов ВСУ над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Уничтожено еще более 40 БПЛА самолетного типа", - написал губернатор.

Ранее он сообщал, что на 7:00 воскресенья в небе над регионом подразделения ПВО уничтожили более сорока беспилотников самолетного типа.

За прошедшую неделю ликвидировано 197 украинских дронов, отметил губернатор.

В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие в период с 09:00 по 13:00 перехватили и уничтожили 102 украинских БПЛА над Брянской, Калужской, Тульской областями, над Московским регионом, а также три беспилотника летели на Москву.