Работа аэропортов Костромы и Ярославля ограничена
Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Костромы (Сокеркино) и Ярославля (Туношна), сообщает Росавиация вечером в воскресенье.
"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в канале ведомства в Max.
Ранее в воскресенье в Росавиации сообщили, что аэропорт Нижнего Новгорода приостановил работу.
Также в ведомстве заявили, что сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Внуково.