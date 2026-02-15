Работа аэропортов Костромы и Ярославля ограничена

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Костромы (Сокеркино) и Ярославля (Туношна), сообщает Росавиация вечером в воскресенье.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в канале ведомства в Max.

Ранее в воскресенье в Росавиации сообщили, что аэропорт Нижнего Новгорода приостановил работу.

Также в ведомстве заявили, что сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Внуково.