Центр Гамалеи разрабатывает "вакцинные консервы" против оспы обезьян

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава разрабатывает "консервы" вакцин, в том числе против птичьего гриппа, оспы обезьян и клещевого энцефалита, сообщил "Комсомольской правде" директор центра, академик РАН Денис Логунов.

"У нас на разных стадиях разработки есть "консервы" вакцин против пандемического вируса гриппа H5N1 (птичий грипп), лихорадки Западного Нила, оспы обезьян, (лихорадок) Ласса, Марбург. Разработана вакцина-кандидат нового поколения против клещевого энцефалита", - сказал он.

По его словам, "вакцинная консерва" или "прививка-кандидат" - это вакцина высокой степени готовности. Она прошла проверку безопасности и эффективности на животных. У людей-добровольцев подтверждены безопасность и выработка высокого уровня антител против соответствующей инфекции. Образцы сыворотки крови тестируют в лаборатории, чтобы убедиться, что антитела нейтрализуют вирус.

До выпуска такой вакцины в оборот остается третья фаза клинических исследований - проверка в условиях, где распространяется болезнь.

"Но пока случаи заражения патогенами, потенциально способными вызвать пандемию, единичны", - отметил Логунов.