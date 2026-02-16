Поиск

Центр Гамалеи разрабатывает "вакцинные консервы" против оспы обезьян

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава разрабатывает "консервы" вакцин, в том числе против птичьего гриппа, оспы обезьян и клещевого энцефалита, сообщил "Комсомольской правде" директор центра, академик РАН Денис Логунов.

"У нас на разных стадиях разработки есть "консервы" вакцин против пандемического вируса гриппа H5N1 (птичий грипп), лихорадки Западного Нила, оспы обезьян, (лихорадок) Ласса, Марбург. Разработана вакцина-кандидат нового поколения против клещевого энцефалита", - сказал он.

По его словам, "вакцинная консерва" или "прививка-кандидат" - это вакцина высокой степени готовности. Она прошла проверку безопасности и эффективности на животных. У людей-добровольцев подтверждены безопасность и выработка высокого уровня антител против соответствующей инфекции. Образцы сыворотки крови тестируют в лаборатории, чтобы убедиться, что антитела нейтрализуют вирус.

До выпуска такой вакцины в оборот остается третья фаза клинических исследований - проверка в условиях, где распространяется болезнь.

"Но пока случаи заражения патогенами, потенциально способными вызвать пандемию, единичны", - отметил Логунов.

Денис Логунов Минздрав Центр Гамалеи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

КС проверит возможность взыскания со страховщика убытков сверх лимита ОСАГО

Пожар из-за атаки БПЛА в поселке Волна на Кубани потушили

Минпросвещения продлевает особый формат ГИА в приграничных регионах в 2026 году

 Минпросвещения продлевает особый формат ГИА в приграничных регионах в 2026 году

У православных христиан началась Масленица

 У православных христиан началась Масленица

Энергообъекты серьезно повреждены при ракетном ударе по Белгороду

Пентагон готовится начать тестирование мобильного ядерного реактора для военных целей

В Брянской области проблемы с электричеством и теплом из-за ударов по инфраструктуре

Что произошло за день: воскресенье, 15 февраля

Минобороны РФ сообщило, что с 13:00 сбиты 123 украинских дрона

Подачу воды ограничат в ряде крупных городов Ставрополья для устранения аварии

 Подачу воды ограничат в ряде крупных городов Ставрополья для устранения аварии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8421 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 69 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });