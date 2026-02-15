Выписан один из пациентов, госпитализированных в Подмосковье с оспой обезьян
Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Первый пациент, который был госпитализирован в начале февраля в Домодедовскую больницу с оспой обезьян, выписан.
Два человека продолжают лечение в больнице, сообщает пресс-служба медучреждения.
Отмечается, что состояние пациентов, продолжающих лечение, удовлетворительное.
О первом случае госпитализации пациента с оспой обезьян Домодедовская больница сообщила 1 февраля.
Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки.
Роспотребнадзор предупреждает, что во время заграничных поездок гражданам следует: избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами; тщательно соблюдать правила личной гигиены.