Выписан один из пациентов, госпитализированных в Подмосковье с оспой обезьян

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Первый пациент, который был госпитализирован в начале февраля в Домодедовскую больницу с оспой обезьян, выписан.

Два человека продолжают лечение в больнице, сообщает пресс-служба медучреждения.

Отмечается, что состояние пациентов, продолжающих лечение, удовлетворительное.

О первом случае госпитализации пациента с оспой обезьян Домодедовская больница сообщила 1 февраля.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки.

Роспотребнадзор предупреждает, что во время заграничных поездок гражданам следует: избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами; тщательно соблюдать правила личной гигиены.