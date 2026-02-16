Суд рассмотрит иск об имуществе главы челябинского Роспотребнадзора 27 февраля

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Курчатовский районный суд Челябинска 27 февраля рассмотрит иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества руководителя областного управления Роспотребнадзора Анатолия Семенова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Ответчики по иску - Семенов, его семья и третьи лица. Речь идет об имуществе, приобретенном на неподтвержденные доходы, более чем на 400 млн рублей. По данным Генпрокуратуры, речь идет о шести квартирах, трех жилых домах, 18 земельных участках, 12 нежилых помещениях общей площадью 25 тысяч квадратных метров на территории Москвы, Московской и Челябинской областей, а также 17 транспортных средствах.

Ранее Семенов и его 37-летний сын были задержаны сотрудниками челябинского УФСБ, а затем арестованы по обвинению в мошенничестве (ст. 159 УК) до 12 апреля.

По данным правоохранителей, Семенов "будучи руководителем регионального управления Роспотребнадзора, лоббировал интересы принадлежащих его родственникам и фактически управляемых им коммерческих организаций".