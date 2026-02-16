Поиск

В Госдуме предложили снизить турналог для бюджетных объектов размещения

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Минимальная ставка туристического налога оказалась слишком высокой для бюджетных объектов размещения, ее необходимо снижать, считает вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

"Первый год применения турналога показал необходимость донастройки законодательства. Для малого бизнеса минимальная ставка 100 рублей за ночь становится существенной, особенно в бюджетном сегменте средств размещения. Получается, что для них ставка налога превышает 1%. Нужно либо исключать минимальный порог в 100 рублей для этой категории отельеров, либо снижать его размер", - написала она в мессенджере после встречи с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, на которой обсуждались ключевые проблемы развития туризма.

По словам вице-спикера, также обсуждалась необходимость "окрашивать" доходы бюджета, формируемые за счет турналога, в целях направления их на развитие туризма в регионах.

"Еще один вызов, с которым нужно совместно работать, - энергодефицит на Кавказе. Это создает риски строительства туристических объектов на Каспии в рамках проекта "5 морей и озеро Байкал". Услышали сегодня от министра, что в правительстве ведется поиск решений, включая возможное создание газопоршневых установок для обеспечения объектов отрасли энергией", - добавила Абрамченко.

Депутаты обсудили с представителями Минэкономразвития и доступность внутреннего туризма.

"Снижение цен может быть достигнуто за счет увеличения номерного фонда, строительства гостиниц и модульных объектов. Важно также поддержать самих туристов, например, через налоговые вычеты для семей с детьми", - рассказала вице-спикер.

Российские регионы получили право вводить туристический налог с 1 января 2025 года, его ставка в 2025 году составляла 1% со стоимости размещения в сутки, но не менее 100 рублей, в 2026 году - 2%. По закону она будет повышаться на 1% в год ежегодно до 2029 года, когда достигнет 5%. Ранее в Российском союзе туриндустрии призвали установить ее предел в размере 2%, так как турналог, как считают в объединении, создал избыточное фискальное давление на гостиничный бизнес. Также бизнес предложил отменить минимальный порог в 100 рублей, который оказался слишком высоким для тех объектов, у которых размещение стоит менее 3 тыс. рублей в сутки.

Виктория Абрамченко Минэкономразвития Кавказ Байкал Госдума Максим Решетников РСТ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Комитет Госдумы поддержал введение НДС на импортные товары на маркетплейсах

Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза

 Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза

Ладожское озеро полностью замерзло

В Тульской области на трассе "Дон" образовался затор из-за серии ДТП

Куренков назвал проблемой МЧС дефицит кадров из-за низких зарплат

 Куренков назвал проблемой МЧС дефицит кадров из-за низких зарплат

В Белгороде создадут комиссии по работе с жалобами на ЖКУ

Москва решительно отвергает обвинения в отравлении Навального

МЧС сообщило о гибели девяти человек за неделю из-за падения снега с крыш

 МЧС сообщило о гибели девяти человек за неделю из-за падения снега с крыш

Прокуратура Ставрополья открыла горячую линию из-за проблем с водоснабжением

Бизнесмен Евгений Чичваркин заочно приговорен к девяти годам колонии
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 72 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8425 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });