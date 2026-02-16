В Госдуме предложили снизить турналог для бюджетных объектов размещения

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Минимальная ставка туристического налога оказалась слишком высокой для бюджетных объектов размещения, ее необходимо снижать, считает вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

"Первый год применения турналога показал необходимость донастройки законодательства. Для малого бизнеса минимальная ставка 100 рублей за ночь становится существенной, особенно в бюджетном сегменте средств размещения. Получается, что для них ставка налога превышает 1%. Нужно либо исключать минимальный порог в 100 рублей для этой категории отельеров, либо снижать его размер", - написала она в мессенджере после встречи с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, на которой обсуждались ключевые проблемы развития туризма.

По словам вице-спикера, также обсуждалась необходимость "окрашивать" доходы бюджета, формируемые за счет турналога, в целях направления их на развитие туризма в регионах.

"Еще один вызов, с которым нужно совместно работать, - энергодефицит на Кавказе. Это создает риски строительства туристических объектов на Каспии в рамках проекта "5 морей и озеро Байкал". Услышали сегодня от министра, что в правительстве ведется поиск решений, включая возможное создание газопоршневых установок для обеспечения объектов отрасли энергией", - добавила Абрамченко.

Депутаты обсудили с представителями Минэкономразвития и доступность внутреннего туризма.

"Снижение цен может быть достигнуто за счет увеличения номерного фонда, строительства гостиниц и модульных объектов. Важно также поддержать самих туристов, например, через налоговые вычеты для семей с детьми", - рассказала вице-спикер.

Российские регионы получили право вводить туристический налог с 1 января 2025 года, его ставка в 2025 году составляла 1% со стоимости размещения в сутки, но не менее 100 рублей, в 2026 году - 2%. По закону она будет повышаться на 1% в год ежегодно до 2029 года, когда достигнет 5%. Ранее в Российском союзе туриндустрии призвали установить ее предел в размере 2%, так как турналог, как считают в объединении, создал избыточное фискальное давление на гостиничный бизнес. Также бизнес предложил отменить минимальный порог в 100 рублей, который оказался слишком высоким для тех объектов, у которых размещение стоит менее 3 тыс. рублей в сутки.