В РФ собрали 5,5 млрд рублей туристического налога за 9 месяцев 2025 года

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Порядка 5,5 млрд рублей туристического налога было собрано в России за три квартала 2025 года, 63% этой суммы приходится на Краснодарский, Ставропольский, Алтайский края, а также Санкт-Петербург, сообщил директор департамента развития туризма Минэкономразвития РФ Георгий Груша.

"Эта сумма уже больше, чем прогноз ФНС, там было порядка 5 млрд", - сказал он на "круглом столе" по развитию туризма в Госдуме.

Груша отметил, что порядка 80% поступлений были потрачены на благоустройство туристических территорий. Также в статьях расходов были содержание инфраструктуры, проведение событийных мероприятий для привлечения туристов, развитие школьного туризма, создание туристско-информационных центров и их порталов.

По словам директора департамента, средний чек на проживание в средствах размещения разных категорий в России в 2025 году составил около 3,3 тыс. рублей.

"И если мы говорим, что сегодня минимальный налог 100 рублей, то простая математика нам показывает, что уже в прошлом году в среднем турналог не был ниже 3%. Это, в первую очередь, бьет по низкобюджетным отелям, хостелам, гостевым домам, которые предоставляют доступный отдых для наших граждан", - рассказал он.

Груша напомнил, что туристический налог введен в 2856 муниципальных образованиях в России. Там работают 14,8 тыс. средств размещения с общим номерным фондом 577 тыс. номеров. Это порядка 57-58% от общего объема в стране, то есть большая часть отрасли охвачена турналогом.