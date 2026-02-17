Губернатор Ростовской области сообщил об отражении атаки БПЛА

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Беспилотники уничтожены над Азовским районом и акваторией Таганрога, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в Азовском районе и г. Таганроге (акватория Таганрогского залива Азовского моря)" - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось о двух пострадавших в результате падения обломков БПЛА в соседнем Краснодарском крае.