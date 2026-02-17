Кирилл Дмитриев прибыл в Женеву на переговоры с американцами

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в Женеву для переговоров с представителями США, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Дмитриев прилетел в Женеву, где у него запланированы переговоры по экономическому сотрудничеству с США", - сказал он.

В российскую делегацию, которая ранее прилетела в Женеву на трехсторонние переговоры по Украине, Дмитриев не входит.