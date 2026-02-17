Обломки БПЛА обнаружены в Горячем Ключе в Краснодарском крае

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - обломки БПЛА обнаружены в городе Горячем Ключе по двум адресам, сообщает оперативный штаб Краснодарского края во вторник.

Никто не пострадал, инфраструктура не повреждена. На местах работают оперативные и специальные службы.

Ранее стало известно, что фрагменты БПЛА нашли в районе стадиона академии футбольного клуба "Краснодар".

Минобороны РФ сообщило об уничтожении минувшей ночью 18 беспилотников над Краснодарским краем.