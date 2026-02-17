Поиск

В Тамани ликвидировали открытое горение резервуара с нефтепродуктами

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В поселке Волна Темрюкского района Кубани ликвидировали открытое горение резервуара с нефтепродуктами, сообщил оперштаб региона.

Пожар там начался после атаки БПЛА. Площадь возгорания составила 1,25 тысячи кв. метров. Пожар тушили 67 человек и 19 единиц техники,.

Кроме того, в результате атаки БПЛА случился пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе на площади около 700 кв. м, там был поврежден резервуар с нефтепродуктами.

