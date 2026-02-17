В реестре Росаккредитации стало 28 тысяч объектов размещения на 967 тысяч номеров

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В реестр классифицированных отелей, который ведет Росаккредитация, на середину февраля 2026 года вошли 28 тысяч объектов на 967 тысяч номеров, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

"Прошлый год стал годом реализации реформы классификации средств размещения. Все объекты должны были до 1 сентября включиться в реестр через сервис самооценки. Те, кто не прошел, получили запрет на работу и были отключены от агрегаторов до выхода в правовое поле", - говорится в сообщении.

Ключевым результатом реформы ведомство назвало выход из тени 12,5 тысяч объектов, которых раньше не было в реестре.

Кроме того, с сентября 2025 года в реестр вошли 6 тысяч гостевых домов в 17 регионах и поселке Сириус. С 1 января не вошедшие в реестр объекты такого типа не могут оказывать услуги, а их карточки удаляются с агрегаторов.

"С 1 сентября к эксперименту присоединятся еще четыре региона: Адыгея, Бурятия, Астраханская и Нижегородская области, на очереди Карачаево-Черкесия. Учитывая, что регионы, желающие участвовать в эксперименте, и отказавшиеся, разделились примерно поровну, министерство предлагает предоставить всем субъектам возможность участвовать в эксперименте, сохранив за ними право вводить или не вводить такое регулирование", - сказал через пресс-службу министр экономического развития Максим Решетников.