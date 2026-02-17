Поиск

Дума приняла закон о приоритете в общежитиях семьям студентов с детьми

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о приоритетном предоставлении образовательными организациями жилых помещений в общежитиях семьям студентов с детьми.

Закон предусматривает введение единых правил распределения мест в общежитиях, утверждение на федеральном уровне порядка предоставления общежитий и четких условий нуждаемости, а также предоставление в открытом доступе сведений о количестве свободных мест в общежитиях.

Закон также предусматривает выделение в общежитиях семейных блоков, и предоставления в целом приоритетного права на жилье и совместное проживание для студенческих семей, даже если супруги учатся в разных вузах, сказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

По его словам, законом устанавливается возможность выселения так называемых "мертвых душ" - студентов, которые уже не нуждаются в общежитии, но продолжают занимать место; по предварительной оценке, таких больше 20 тысяч. Администрации смогут расторгнуть договор и передать комнаты тем, кому они действительно нужны, сказал депутат.

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга отметил, что "по данным мониторинга, проведенного Министерством науки и высшего образования, в образовательных организациях обучаются сегодня более 25700 студенческих семей, что составляет примерно один процент от общего числа студентов в настоящее время; из них с детьми - порядка 13 тысяч".

Артем Метелев Александр Мажуга Госдума Минобрнауки
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Активность в стальном строительстве России упала к концу 2025 года до трехлетнего минимума

Здание военной полиции обрушилось в Ленинградской области

Во Владимирской области три человека погибли из-за падения снега с крыш

ГД приняла закон о прекращении оказания услуг связи операторами по требованию ФСБ

 ГД приняла закон о прекращении оказания услуг связи операторами по требованию ФСБ

Силуанова попросили поддержать включение страховщиков в "белый список" интернета

Дума отложила постановление о развитии легпрома из-за пункта об НДС на маркетплейсах

"Обучение служением" не будет обязательным предметом для старшеклассников

Песков предложил не ждать новостей с переговоров в Женеве уже во вторник

Комитет Госдумы направил в ФАС жалобы граждан на повышение коммунальных тарифов

 Комитет Госдумы направил в ФАС жалобы граждан на повышение коммунальных тарифов

ЦБ ждет, что разовые проинфляционные факторы будут исчерпаны в начале года

 ЦБ ждет, что разовые проинфляционные факторы будут исчерпаны в начале года
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8434 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 138 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 74 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });