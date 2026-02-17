Дума приняла закон о приоритете в общежитиях семьям студентов с детьми

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о приоритетном предоставлении образовательными организациями жилых помещений в общежитиях семьям студентов с детьми.

Закон предусматривает введение единых правил распределения мест в общежитиях, утверждение на федеральном уровне порядка предоставления общежитий и четких условий нуждаемости, а также предоставление в открытом доступе сведений о количестве свободных мест в общежитиях.

Закон также предусматривает выделение в общежитиях семейных блоков, и предоставления в целом приоритетного права на жилье и совместное проживание для студенческих семей, даже если супруги учатся в разных вузах, сказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

По его словам, законом устанавливается возможность выселения так называемых "мертвых душ" - студентов, которые уже не нуждаются в общежитии, но продолжают занимать место; по предварительной оценке, таких больше 20 тысяч. Администрации смогут расторгнуть договор и передать комнаты тем, кому они действительно нужны, сказал депутат.

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга отметил, что "по данным мониторинга, проведенного Министерством науки и высшего образования, в образовательных организациях обучаются сегодня более 25700 студенческих семей, что составляет примерно один процент от общего числа студентов в настоящее время; из них с детьми - порядка 13 тысяч".