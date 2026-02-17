Принят закон о продлении выплаты пособий многодетным с доходами чуть выше прожиточного минимума

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон, предусматривающий выплату пособия для малообеспеченных семей с детьми в случаях, когда среднедушевой доход не более чем на 10% превышает величину прожиточного минимума.

Такое право будет распространяться на граждан, имеющих детей в возрасте до 17 лет и относящихся к категории многодетной семьи, которые повторно обратятся за назначением единого пособия в течение трех месяцев после окончания предыдущего периода его выплаты. Размер единого пособия в указанном случае будет составлять 50% прожиточного минимума на детей, установленного в регионе обращения за назначением пособия.

Положения закона будут распространяться на такие семьи начиная с января 2026 года в беззаявительном порядке

В настоящее время право на такое ежемесячное пособие возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума.

Кроме того, "в целях усиления адресности единого пособия" закон устанавливает в качестве условия возникновения права на предоставление единого пособия продолжительность проживания заявителя на территории РФ в статусе российского гражданина не менее пяти лет, за исключением граждан, приобретших гражданство РФ по рождению, в результате признания гражданином РФ либо в результате приема в гражданство РФ и имеющих статус участника программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ, либо являющихся гражданами РФ, принимающими (принимавшими) участие в специальной военной операции, или членами их семей, либо являющихся ветеранами боевых действий.

Изменения в законодательство внесены Минтрудом России в целях реализации поручения президента РФ от 23 декабря 2026 г. № Пр-2970 по итогам "Прямой линии" с гражданами РФ 19 декабря 2025 года.