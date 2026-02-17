Направлено в суд дело актера Смольянинова о распространении фейков об армии

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в Басманный суд Москвы уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова (признан иноагентом в РФ), сообщили во вторник в надзорном ведомстве.

Смольянинов обвиняется в распространении фейков о российской армии.

"По версии следствия, в период с декабря 2022 по январь 2023 года сотрудники признанного в России нежелательным интернет-издания "Новая газета Европа", находясь за пределами Российской Федерации, осуществили видеозапись высказываний Смольянинова, в которых он сообщил заведомо ложную информацию об обстреле Вооруженными Силами Российской Федерации жилого дома в городе Кривой Рог Днепропетровской области на Украине, повлекшем гибель мирных жителей", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве уточнили, что в январе 2023 года запись интервью со Смольяниновым размещена в открытом доступе на одном из видеохостингов.

Актер объявлен в международный розыск. Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов.