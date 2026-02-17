Поиск

Направлено в суд дело актера Смольянинова о распространении фейков об армии

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в Басманный суд Москвы уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова (признан иноагентом в РФ), сообщили во вторник в надзорном ведомстве.

Смольянинов обвиняется в распространении фейков о российской армии.

"По версии следствия, в период с декабря 2022 по январь 2023 года сотрудники признанного в России нежелательным интернет-издания "Новая газета Европа", находясь за пределами Российской Федерации, осуществили видеозапись высказываний Смольянинова, в которых он сообщил заведомо ложную информацию об обстреле Вооруженными Силами Российской Федерации жилого дома в городе Кривой Рог Днепропетровской области на Украине, повлекшем гибель мирных жителей", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве уточнили, что в январе 2023 года запись интервью со Смольяниновым размещена в открытом доступе на одном из видеохостингов.

Актер объявлен в международный розыск. Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов.

Артур Смольянинов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Полярники в Антарктиде зафиксировали на камеру редкое солнечное затмение

Каршеринги "Делимобиль" и BelkaCar включены в "белый список" Минцифры

 Каршеринги "Делимобиль" и BelkaCar включены в "белый список" Минцифры

Проект о запрете на использование кредитных карт для ставок принят в I чтении

Активность в стальном строительстве России упала к концу 2025 года до трехлетнего минимума

 Активность в стальном строительстве России упала к концу 2025 года до трехлетнего минимума

Здание военной полиции обрушилось в Ленинградской области

Во Владимирской области три человека погибли из-за падения снега с крыш

ГД приняла закон о прекращении оказания услуг связи операторами по требованию ФСБ

 ГД приняла закон о прекращении оказания услуг связи операторами по требованию ФСБ

Силуанова попросили поддержать включение страховщиков в "белый список" интернета

Дума отложила постановление о развитии легпрома из-за пункта об НДС на маркетплейсах

"Обучение служением" не будет обязательным предметом для старшеклассников
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 76 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8435 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 138 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });