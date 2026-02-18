В Кузбассе мужчина погиб из-за падения снега с крыши

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Анжеро-Судженске мужчина погиб в результате падения снега с крыши частного дома, по факту началась доследственная проверка о причинении смерти по неосторожности ( ч.1 ст.109 УК), сообщили в управлении СКР по Кемеровской области.

"В настоящее время следователи СК работают на месте происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Как сообщили в управлении МЧС по Кузбассу, 62-летний мужчина погиб на месте.