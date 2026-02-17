В Нижнем Новгороде возбудили дело о гибели девушки из-за падения наледи

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде расследуют уголовное дело по факту гибели девушки в результате схода наледи с крыши жилого дома, фигуранту предъявлено обвинение, сообщило региональное управление СКР.

По версии следствия, 14 февраля текущего года с крыши многоквартирного дома на улице Варварская на двух девушек упала наледь.

Одна получила незначительные травмы, а вторая погибла на месте.

Случившееся "стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей ответственным лицом, с которым председателем товарищества собственников недвижимости был заключен договор на оказание услуг по уборке снега с крыши", сообщили в СК.

Подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК). Меру пресечения ему еще не выбрали.