В Кремле напомнили, что Россия ранее предлагала принять обогащенный уран из Ирана.

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Россия уже предлагала принять обогащенный урани из Ирана, напомнили в Кремле.

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге информацию о том, что на переговорах с США Иран предложил перестать обогащать уран и передать часть своих запасов России.

"У нас была инициатива, мы заявляли о нашей готовности принять обогащенный уран, об этом речь шла. Все остальное - это предмет для обсуждения между иранцами и американцами, сейчас ведутся переговоры. Как-то тоже предвосхищать их результаты вряд ли вправе", - сказал он.

