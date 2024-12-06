В МАГАТЭ заявили о планах Ирана резко увеличить запасы обогащенного урана

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил в пятницу о намерении Ирана увеличить запасы урана, обогащённого до 60%, сообщает агентство Associated Press (AP).

"По словам Гросси, Иран начал подготовку усовершенствованных каскадов центрифуг для использования на ядерных объектах, чтобы резко увеличить запасы урана, обогащенного до 60%", - говорится в сообщении.

"Они вели подготовку, и у них есть всё необходимое, она находилось как бы в стадии заморозки, но теперь они активируют все средства. (...) Если они действительно запустят центрифуги, причем все, это даст огромный скачок в обогащении урана", - заявил Гросси журналистам. Он выступил на конференции Международного института стратегических исследований "Манамский диалог" в Бахрейне. По данным AP, это приблизит Иран к обогащению урана на уровне, близком к оружейному.

В конце ноября МАГАТЭ подтвердило заявления Ирана о готовности ввести в строй несколько тысяч наиболее технологичных центрифуг для обогащения урана до 5% на иранских предприятиях в Фордо и Натанзе. При этом в МАГАТЭ отмечали, что этот уровень обогащения намного ниже, чем 60%, до которого Иран обогащает уран на других агрегатах. Кроме того, было неясно, начали ли иранские специалисты загружать уран в новые центрифуги.

Ранее в МИД Ирана сообщили о готовности страны ввести в действие несколько тысяч новых передовых центрифуг отечественного производства в ответ на резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ.

Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, осуждающую Иран за неспособность в полной мере сотрудничать с агентством по ядерной проблеме. По словам дипломатов, 19 членов совета проголосовали за резолюцию, в то время как Россия, Китай и Буркина-Фасо выступили против, 12 воздержались и один не голосовал.

Резолюция была выдвинута Францией, Германией и Великобританией при поддержке США.