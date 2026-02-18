Поиск

Поправки о профилактике искажения исторической правды приняты в I чтении

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1127364-8 об усилении профилактических мер по противодействию искажению исторической правды и пресечению уклонений от обязанности по защите Отечества.

Он предлагает дополнить перечень основных направлений профилактики правонарушений (часть 1 статьи 6 закона от 23 июня 2016 года 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений") новыми основаниями для осуществления профилактики правонарушений: "предупреждение и пресечение уклонений от обязанности по защите Отечества", также "противодействие искажению исторической правды".

"Попытки заставить забыть о том, кто на самом деле победил нацизм и остановил уничтожение в газовых камерах и лагерях смерти народов Европы, - это часть гибридной войны недружественного Запада против многонационального советского народа, который ценой своей жизни спас весь мир от фашизма. Мы этого не допустим, - заявил ранее спикер палаты Вячеслав Володин. - Предлагаемое решение позволит более эффективно пресекать деструктивную пропаганду, направленную на фальсификацию истории".

Володин напомнил, что "в 2025 году было принято 8 федеральных законов для защиты подлинных сведений о Великой Отечественной и Второй мировой войнах, а также об увековечении подвига советских солдат и офицеров".

"Формирование у молодежи критического мышления и устойчивости к фейкам укрепляет гражданскую ответственность. Защита Родины начинается с правды - о нашей славной истории, нашем настоящем и гражданском долге каждого из нас", - отмечал один из авторов проекта, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

