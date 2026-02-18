Москва будет и дальше развивать отношения с Гаваной

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Россия будет последовательно развивать отношения с Кубой, несмотря на давление США на Гавану, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Что касается влияние реального произошедшего беспрецедентного ужесточения американского эмбарго в отношении Кубы, в том числе попыток установления настоящей энергетической блокады острова, то хотела бы напомнить, что на протяжении многих последних лет российско-кубинское взаимодействие последовательно развивается в самых различных областях, несмотря на введенные Западом против Москвы и Гаваны незаконные односторонние рестрикции, - сказала она. - Будем и далее выстраивать взаимодействие, прежде всего, в интересах народов наших стран на основе многолетних традиций, братской дружбы, солидарности и взаимопомощи".

Как уточнила Захарова, на встрече глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Бруно Родригеса в Москве "весь комплекс и этих вопросов также будет обсужден".

Комментируя ситуацию вокруг Кубы, Захарова также указала, что энергетический кризис, возникший на острове в результате "введенных США в нарушение норм международного права односторонних ограничительных мер", коснулся всех его жителей острова, в том числе находящихся там российских туристов. Кубинские власти помогли российской стороне "сделать все, чтобы минимизировать последствия нехватки энергоносителей и пребывания россиян на острове". Работа с обращениями российских граждан, находящихся на острове и нуждающихся в консультации и помощи, ведется в непрерывном режиме. Сейчас уже решен вопрос с авиационным топливом для вывозных авиарейсов из Гаваны в Москву.

"Делается все возможное для того, чтобы купировать соответствующие проблемы, неудобства, вопросы, которые возникли или могли возникнуть", - заключила Захарова.