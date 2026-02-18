Поиск

Руководители спортцентра В ХМАО после гибели ребенка под снегом помещены под домашний арест

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Сургутский районный суд поместил под домашний арест руководителей спортцентра в Лянторе, где 14 февраля снег упал с крыши хоккейного корта на группу детей и один из них погиб, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Ханты-Мансийского автономного округа.

Речь идет о директоре и главном инженере муниципального учреждения "Центр физической культуры и спорта "Юность"". Им вменили халатность (ч.2 ст.293 УК), следователь просил их арестовать. Суд отказал в этом, исходя "из того, что органом следствия не учтены ограничения, предусмотренные ч.1 ст.108 УПК, согласно которым данная мера пресечения обвиняемым избрана быть не могла".

"При этом утверждение следователя о необходимости избрания обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу в связи большим общественным резонансом уголовного дела не могло являться основанием для удовлетворения ходатайства следователя, так как такое основание законом не предусмотрено", - отметили в пресс-службе.

Прокуратура ХМАО оспорит избранную обвиняемым меру пресечения, так как с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления настаивала на заключении под стражу.

С крыши хоккейного корта снег сошел на пятерых детей вечером 14 февраля. От полученных травм подросток 2013 года рождения скончался. Трое детей были госпитализированы, сейчас их уже выписали из больниц.

О задержании директора и главного инженера спортцентра СК сообщил 17 февраля. По версии следствия, обвиняемые не проконтролировали состояние кровли объекта, не приняли мер к организации надлежащей ее очистки, а также не обеспечили контроль за опасной зоной складирования снега у стены здания.

Лянтор Сургутский районный суд СКР ХМАО
