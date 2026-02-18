Главы МИД России и Кубы назвали неприемлемыми ограничения в сфере энергетики против Гаваны

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - На встрече глав МИД России и Кубы Сергея Лаврова и Бруно Родригеса Паррильо отмечена неприемлемость введения против Гаваны ограничительных мер в сфере энергетики, заявили на Смоленской площади.

"Российская сторона выступила с решительным осуждением нелегитимных запретительных шагов Вашингтона в отношении Гаваны, экономического и силового давления на кубинское государство, на граждан этой страны. Отмечена неприемлемость введения против Кубы ограничительных мер в сфере энергетики", - сообщает сайт российского МИД.

На встрече также была "подтверждена неизменная поддержка Гаваны в ее справедливом требовании безотлагательного прекращения американской торгово-экономической и финансовой блокады, исключения Кубы из списка госдеповского государств-"спонсоров" терроризма".

Встреча прошла "в традиционно дружественной и доверительной атмосфере, главы внешнеполитических ведомств подтвердили готовность к продолжению укрепления союзнических отношений стратегического партнерства по всему спектру направлений"; Лавров и Паррильо также обменялись мнениями по актуальным сюжетам глобальной и региональной повестки дня.