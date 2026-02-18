Лавров призвал США отказаться от блокады Кубы

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Россия призывает США отказаться от планов военно-морской блокады Кубы и намерена продолжать поддержку Кубы и кубинского народа, заявил на переговорах с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом глава МИД России Сергей Лавров.

"Вместе с большинством членов мирового сообщества мы призываем Соединенные Штаты проявить здравый смысл, ответственный подход, воздержаться от планов военно-морской блокады Острова Свободы, - сказал Лавров. - И, конечно, категорически отводим надуманные обвинения в адрес России, Кубы, в адрес нашего сотрудничества, как якобы создающего угрозу интересам Соединенных Штатов или кому бы то ни было еще".

Лавров подчеркнул, что "все вопросы должны решаться путем диалога - взаимоуважительного, нацеленного на поиск балансов интересов".

"Мы знаем, что кубинские друзья всегда готовы к таким честным переговорам. Мы, в свою очередь, будем последовательно продолжать поддержку Кубы, кубинского народа в деле защиты суверенитета и безопасности страны", - заявил глава МИД России.

Кубинский министр отметил, что "отношения между Российской Федерацией и Кубой носят исторический, братский, особенный и стратегический характер".

"Мы отмечаем, что продвигаются вперед наши договоренности и проекты. И несмотря на сложную конъюнктуру, мы будем дальше реализовывать принятые договоренности", - заявил Родригес.