Лавров 18 февраля проведет переговоры с министром иностранных дел Кубы

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду в Москве проведет переговоры с главой МИД Кубы Бруно Родригесом, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Встреча Лаврова с кубинским коллегой состоится "через пару часов", сказала она на брифинге в среду.

Как отметила Захарова, "Куба - близкий друг и стратегический партнер России". "Нас связывают прочные, проверенные временем отношения взаимоуважения и поддержки", - сказала она.

"На протяжении уже почти семи десятилетий Куба живет в условиях нелегитимной, антигуманной экономической, торговой и финансовой блокады со стороны США, еще более ужесточенной после военной акции Вашингтона в Венесуэле 3 января текущего года", - заявила представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, позиция России в отношении ситуации вокруг Кубы "неизменна - она однозначна". "Мы выражаем твердую солидарность с Гаваной перед лицом беспрецедентного внешнеэкономического и силового давления", - пояснила она.

"Мы, конечно, будем продолжать оказывать помощь и поддерживать братский народ Кубы", - заключила Захарова.