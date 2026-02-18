Члены делегации РФ доложат Путину об итогах переговоров в Женеве при первой возможности

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Члены российской делегации на переговорах по украинскому урегулированию в Женеве доложат президенту РФ Владимиру Путину об их итогах при первой возможности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сразу при первой возможности будет доклад президенту", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Песков воздержался от оценок результатов контактов. "Сейчас они прилетят и будут итоги. Пока рано задавать такие вопросы", - сказал он в ответ на соответствующую просьбу.

Также он заявил, что информации о месте проведения нового раунда переговоров по Украине пока нет.

"Нет, пока ничего нельзя сказать", - сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос, определено ли место следующего раунда переговоров.