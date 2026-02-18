Поиск

Принятые на новые программы студенты могут перевестись на бакалавриат, специалитет и в магистратуру

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Студенты, принятые вузы по новым программам в рамках реформы системы высшего образования, в случае необходимости могут перевестись на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Соответствующее право учащихся закреплено в подготовленных Минобрнауки РФ проектах постановлений правительства по реализации пилотного проекта.

"Подготовленными Минобрнауки России проектами, в частности установлены перечни специальностей и направлений подготовки, научных специальностей, по которым осуществляется реализация программ базового высшего образования, специализированного высшего образования и аспирантуры", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Нормативно закреплено право студентов, принятых на пилотные образовательные программы перевестись на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в случае необходимости.

Кроме того, документами установлены рекомендуемые сроки обучения и квалификации, которые присваиваются выпускникам соответствующих образовательных программ с возможностью для университетов-участников пилотного проекта самостоятельно устанавливать квалификацию в зависимости от направленности образовательной программы и срока обучения.

"Дополнительно сообщаем, что в расширенном в соответствии с указом президента России пилотном проекте теперь будут реализованы программы базового высшего, специализированного высшего образования, а также ординатуры и аспирантуры", - отмечается в сообщении.

В связи с тем, что для перехода на новую систему высшего образования требуется не столько нормативная, сколько содержательная проработка новой модели, срок перехода будет определён с учётом формируемых предложений экспертного сообщества, в том числе предложений университетов - участников пилотного проекта, пояснили в министерстве.

Там добавили, что пилотными университетами апробируются различные подходы к реализации образовательного процесса: установление разных сроков обучения по программам разных уровней образования, гибкие образовательные траектории, новые механизмы вовлечения работодателей в образовательный процесс.

При переходе на новую модель высшего образования рассматривается отказ от фиксации в дипломах общих квалификаций, не обозначающих направление и профиль подготовки выпускника. Так, в дипломах, получивших базовое высшее образование в рамках пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования, будут указываться конкретные, понятные работодателю квалификации.

"Разработанные проекты постановлений формируют основу для постепенного перехода к национальной системе высшего образования при обязательном соблюдении прав обучающихся, установленных не только в федеральном законе "Об образовании в РФ", но и в иных нормативных правовых актах", - сообщили в пресс-службе.

10 февраля в Минобрнауки РФ сообщили, что шесть российских вузов, участвующих в пилотном проекте, в текущем году полностью перейдут на прием по новым образовательным программам, еще 11 вузов должны осуществить такой прием как минимум на четверть.

22 января президент России Владимир Путин продлил и расширил до 2030 года пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования, теперь в него входят 17 российских вузов. В "пилоте" до принятия указа принимали участие шесть вузов: Московский авиационный институт; Университет науки и технологий МИСИС; Московский педагогический государственный университет; Балтийский федеральный университет; Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

В пилотный проект новой системы образования также включены: Дальневосточный федеральный университет, Московский городской педагогический университет, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет), Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, Российский университет транспорта. В "пилот" также вошли Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Ставропольский государственный аграрный университет, Тюменский государственный университет, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина и Южный федеральный университет.

Минобрнауки РФ
