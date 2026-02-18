В России готовы содействовать переезду в страну иностранных граждан

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Власти РФ будут содействовать переезду в страну иностранных граждан, представляющих интерес для России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наряду с продвижением наших талантов, будем оказывать содействие в переезде в Россию и иностранных граждан. Эту работу мы уже начали в отношении людей, которые разделяют традиционные, российские ценности, нашу культуру, обычаи", - сказал Путин во время заседания Наблюдательного совета АСИ.

По его словам, уже с апреля текущего года специалисты, которые представляют особый интерес для России, смогут обратиться за поддержкой в специальную уполномоченную организацию. "Её учредителем, оператором тоже станет Агентство стратегических инициатив", - сказал глава российского государства.

Он отметил, что "речь идет о людях, которые обладают особо востребованными профессиями и знаниями, способны внести значимый вклад в развитие отечественной экономики, имеют достижения в сфере спорта, творческих индустрий, в культурно-гуманитарной сфере, в учебе и в области научно-технологического развития".

В свою очередь, министерство внутренних дел, добавил Путин, будет решать все вопросы правового статуса таких граждан. "Соответствующий указ в декабре прошлого года подписан. По вопросам его реализации также отдельно проведём отдельное совещание", - сказал он.