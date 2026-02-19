Поиск

Пожар на Ильском НПЗ на Кубани после атаки БПЛА полностью потушен

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, который произошел в результате атаки БПЛА на регион, полностью потушен, сообщил оперативный штаб региона в своем телеграм-канале.

"Пожар на Ильском НПЗ в Северском районе полностью потушен. По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, 18 февраля в 23:04 мск удалось ликвидировать открытое горение. Полностью потушили огонь в 07:07 19 февраля", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе произошло в ночь на 17 февраля в результате атаки беспилотников. Повреждение получил резервуар с нефтепродуктами.

Общая площадь пожара составляла около 700 кв. метров. В ликвидации возгорания участвовали 125 человек и 34 единицы техники.

Ильский НПЗ - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России. Осуществляет деятельность по приему, хранению, переработке углеводородного сырья, а также отгрузке готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом.

НПЗ включает шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн тонн в год.

Краснодарский край Ильский НПЗ
