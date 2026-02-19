Поиск

Песков назвал плановыми российско-иранские учения военно-морских сил

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Совместные военно-морские учения России и Ирана являются плановыми, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это плановые учения, они согласовываются заблаговременно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, с чем связано проведение этих учений именно сейчас.

Он подчеркнул, что Россия продолжает развивать отношения с Ираном.

У Ирана и России 19 февраля запланированы совместные военно-морские учения в Оманском заливе и на севере Индийского океана, сообщил второй флотильный адмирал ВМС Ирана Хасан Магсудлу.

