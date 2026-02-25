Кабмин в весеннюю сессию внесет в Думу проект о поддержке "Почты России"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ в весеннюю сессию внесет в Госдуму законопроект, направленный на стабилизацию финансового положения АО "Почта России", сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"На сегодняшний день при участии коллег из Госдумы создаем совместную рабочую группу, которая займется решением накопившихся проблем (в "Почте России" - ИФ). Уже подготовлен законопроект, который направлен на стабилизацию финансового состояния "Почты". Планируем направить эти изменения буквально в весеннюю сессию", - сказал Мишустин в ходе отчета в нижней палате парламента о работе правительства за 2025 год.

Среди прочих ключевых инициатив, содержащихся в законопроекте, Мишустин назвал обновление требований к сети почтовой связи, расширение перечня видов разрешенной деятельности на "Почте", внедрение "самых гибких механизмов оказания универсальных услуг".

По словам Мишустина, одной из причин ситуации в "Почте России" является высокая конкуренция со стороны маркетплейсов. "На сегодняшний день вообще такая платформизация и возможности, которые технологии дали бизнесу соединять заказчика, товары и услуги с подрядчиком, минуя регулятора, в том числе создали серьезных конкурентов "Почте России", - сказал премьер-министр.

"Надо подумать крепко, и мы это делаем вместе, что можно было бы предоставить "Почте" для того, чтобы она могла конкурировать на этом высокотехнологичном и конкурентном рынке", - добавил глава кабмина.

Он также сообщил, что правительство приняло решение о выделении 5 млрд рублей из федерального бюджета на продолжение программы модернизации отделений почтовой связи.