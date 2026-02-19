В Думе предложили запретить использовать ИИ-образы

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект об изменениях в законодательстве РФ о выборах и референдумах.

Проектом закона предлагается установить запрет на использование в агитационных материалах любых изображений (образов) людей, в том числе вымышленных и (или) умерших, включая созданных с применением информационных технологий (за исключением использования изображений кандидатов в уже предусмотренных законом случаях).

Законопроект (№1155581-8) размещен в четверг в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

В пояснительной записке отмечается, что современные информационные технологии позволяют в короткие сроки при минимальных затратах создавать изображения реально существующих людей и образы вымышленных людей и использовать их в агитационных материалах.

"Вместе с тем недобросовестное использование современных информационных технологий способно формировать у избирателей искаженное представление о кандидате или избирательном объединении в целях воздействия на результаты волеизъявления", - указывается в пояснительной записке.

Предложенные меры будут противодействовать такому недобросовестному использованию информационных технологий, считают разработчики инициативы.

Они указывают, что проектируемые нормы, не ограничивая возможность правомерного использования информационных технологий при проведении предвыборной агитации, направлены на защиту законных интересов и прав граждан, обеспечение равенства кандидатов политических партий, также на противодействие недобросовестному воздействию на электоральные предпочтения избирателей.

Действующее законодательство допускает использование в агитационных материалах изображений физического лица при проведении выборов только в следующих случаях: а) использование избирательным объединением изображений выдвинутых им на соответствующих выборах кандидатов (в том числе в составе списка кандидатов), включая кандидатов среди неопределенного круга лиц; б) использование кандидатом своих изображений, в том числе среди неопределенного круга лиц.

Авторами законопроекта стала группа депутатов от четырех думских фракций.