МВД предложило рэнкинговать усилия операторов связи по борьбе с мошенничеством

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - МВД предлагает создать рэнкинг телеком-операторов по показателю количества мошеннических звонков, которые они пропускают, заявил на форуме "Кибербезопасность в финансах" начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД генерал-майор полиции Филипп Немов.

Днем ранее ЦБ сообщил, что планирует публиковать аналогичный рэнкинг банков по уровню их борьбы с дропперами (помогают мошенникам обналичивать похищенные средства). Пока этот рэнкинг рассылается банкам в частном порядке.

"Помимо прочего, что (есть - ИФ) рэнкинг банков, еще было бы правильно, наверное, (иметь - ИФ) рэнкинг операторов. Мы с вами как раз и говорим о том, что тот самый ГИС ("Антифрод" - ИФ), который мы пытаемся поднять до небес, это как раз и есть синергия оператора и банка", - сказал Немов.

"Мы с вами клиенты как банка, так и какого-то оператора. И вот как этот оператор приземлил нам фродовый (мошеннический - ИФ) звонок, а еще интереснее, какой из операторов пропустил его в эту сеть?" - добавил он.

"У нас в Сбербанк-онлайн есть кнопка "сообщи о мошенничестве", там можно передать мошеннический номер, с которого тебя пытались обмануть. Эта информация позволяет нам немножко смотреть на качество защиты у оператора связи. Мы даже предложили свою методику, обсуждали с коллегами из операторов. В принципе нас поддержали, да, но надо выходить на Минцифры", - сказал директор департамента противодействия мошенничеству Сбера Сергей Велигодский.

"Идея была какая? Взять два показателя, один показатель - то как операторы связи защищают свою номерную емкость от того, чтобы ее использовали злоумышленники. И второй показатель - как часто абоненты оператора страдают от телефонного мошенничества. Отдельно рассчитать один показатель, отдельно другой, и как-то их вывести на одну цифру", - сказал Велигодский.

Закон о создании ГИС "Антифрод" был принят в марте 2025 года. Ожидается, что на базе этой системы Минцифры, МВД, ФСБ и Роскомнадзор до 2 марта должны сформировать единую платформу сбора и анализа данных по цифровым преступлениям. Оператор ГИС "Антифрод" - Минцифры.

