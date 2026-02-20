Поиск

Песков воздержался от комментариев о задержании брата британского короля

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле не стали комментировать задержание в четверг в связи с подозрением в ненадлежащем поведении на госслужбе Эндрю Маунтбеттен-Виндзора - младшего брата короля Великобритании Карла III.

"Нет, мы не хотели бы это комментировать, это совсем не наше дело", - сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В четверг брат короля был заключён под стражу британской полицией в связи с подозрением в ненадлежащем поведении на госслужбе. Это расследование связано с делом покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Задержание прошло, когда Маунтбеттен-Виндзор отмечал свой 66-й день рождения дома.

Британские СМИ отмечали, что полиция изучала данные о том, что Маунтбеттен-Виндзор, ранее известный как принц Эндрю, делился конфиденциальной информацией с Эпштейном.

Газета The Guardian подчёркивала, что Маунтбеттен-Виндзор стал первым членом королевской семьи Великобритании в новейшее время, которого задержали правоохранительные органы.

Вечером в четверг полиция отпустила Маунтбеттен-Виндзора из-под стражи, сообщил телеканал Sky News.

В конце в 2025 года Маунтбеттен-Виндзор был удалён из списка британских пэров после того, как король Карл III принял решение о лишении его всех титулов. Король пошёл на такой шаг из-за тесной связи его брата с Эпштейном, осуждённым за несколько преступлений сексуального характера.

В частности, правозащитница Вирджиния Джуффре обвинила младшего брата короля в том, что он несколько раз вступал с ней в сексуальную связь против ее воли, когда ей было 17 лет. Джуффре и принц Эндрю встретились при посредничестве Эпштейна.

Эпштейн - финансист, осуждённый за несколько преступлений, в частности, торговлю детьми, организацию проституции, в том числе среди несовершеннолетних, и изнасилование 14-летней девочки. В 2019 году Эпштейн был найден мёртвым в своей камере. Судмедэксперты назвали причиной его смерти самоубийство, однако многие до сих пор сомневаются в этой версии. Дело Эпштейна привлекло всеобщее внимание, так как он близко общался со многими богатыми и высокопоставленными людьми, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

Дмитрий Песков Великобритания Эндрю Маунтбеттен-Виндзор
