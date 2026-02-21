Трехдневный траур объявлен в округе в Приамурье после крушения вертолета

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Власти Ромненского округа Амурской области объявили в муниципалитете трехдневный траур в связи с гибелью трех человек при крушении вертолета, сообщает администрация округа в субботу.

В субботу было найдено место падения вертолета, пропавшего накануне. На месте обнаружены тела трёх погибших.

Как сообщалось, 20 февраля вертолет Robinson R44 пропал по пути из лесозаготовительной деляны в 130 км от села Амаранка в село Ромны. На борту находились следователь и начальник отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних. Воздушное судно принадлежало частному лицу и вылетело в Ромны вечером 19 февраля.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна). Следствие рассматривает две основные версии: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушным судном.