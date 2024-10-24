Поиск

Ранивший мурманского губернатора получил 13 лет колонии

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Апатитский городской суд вынес обвинительный приговор Александру Быданову, фигуранту уголовного дела о вооруженном нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сообщает пресс-служба суда.

Он приговорен к 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Ранее присяжные признали Быданова виновным и не заслуживающим снисхождения. Ему вменяли ч.3 ст. 30, п."б" ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности).

Вечером 4 апреля на губернатора, который выходил из здания ДК "Строитель" в Апатитах после встречи с местными жителями, напал мужчина с ножом. Губернатор был ранен. 12 апреля Чибис сообщил о выписке. Нападавшим оказался 42-летний житель Апатитов Александр Быданов. Он был ранен при задержании.

В СКР сообщали, что в ходе допроса задержанный заявлял, "что совершил нападение, потому что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В правоохранительных органах сообщили о задержании замминистра энергетики Мочальникова

В правоохранительных органах сообщили о задержании замминистра энергетики Мочальникова

Журналисты узнали о переговорах Auchan о продаже бизнеса в России

В России заблокированы 197 VPN-сервисов

В России заблокированы 197 VPN-сервисов

Источник сообщил о задержании экс-замминистра энергетики Яновского

Путин заявил, что Украину используют для создания критических угроз для РФ

Путин заявил, что Украину используют для создания критических угроз для РФ

МЭШ не подвергалась взломам хакеров, исправляющих оценки школьников на пятерки

МЭШ не подвергалась взломам хакеров, исправляющих оценки школьников на пятерки

В РСТ рассказали, как избежать проблем со старыми долларовыми купюрами на отдыхе

В РСТ рассказали, как избежать проблем со старыми долларовыми купюрами на отдыхе

Дума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР

Автоматика отключила часть плавучей атомной электростанции на Чукотке

В Севастополе система ПВО сбила ракету над Черным морем

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });