Ранивший мурманского губернатора получил 13 лет колонии

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Апатитский городской суд вынес обвинительный приговор Александру Быданову, фигуранту уголовного дела о вооруженном нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сообщает пресс-служба суда.

Он приговорен к 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Ранее присяжные признали Быданова виновным и не заслуживающим снисхождения. Ему вменяли ч.3 ст. 30, п."б" ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности).

Вечером 4 апреля на губернатора, который выходил из здания ДК "Строитель" в Апатитах после встречи с местными жителями, напал мужчина с ножом. Губернатор был ранен. 12 апреля Чибис сообщил о выписке. Нападавшим оказался 42-летний житель Апатитов Александр Быданов. Он был ранен при задержании.

В СКР сообщали, что в ходе допроса задержанный заявлял, "что совершил нападение, потому что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком".