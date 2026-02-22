Над регионами РФ во второй половине дня воскресенья поражен 71 беспилотник

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО с 14:00 до 16:00 воскресенья перехватили и уничтожили 71 украинский БПЛА самолетного типа, сообщает министерство обороны РФ.

По данным ведомства, 29 беспилотников нейтрализованы над территорией Брянской области, 15 БПЛА - над Московским регионом, в том числе 11 БПЛА, летевших на Москву, 15 БПЛА - над Калужской областью, восемь - над Белгородской областью, два - над Тульской областью и по одному БПЛА - над Курской и Тверской областями.

Ранее в воскресенье Минобороны сообщало, что российские средства ПВО с 8:00 до 14:00 перехватили и уничтожили 73 украинских БПЛА самолетного типа над регионами РФ.

Также сообщалось, что в течение прошедшей ночи были нейтрализованы 86 дронов ВСУ над российскими областями.