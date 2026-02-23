Ростовский губернатор сообщил о ликвидации беспилотников в четырех районах

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ликвидации беспилотников в четырех районах региона за ночь.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в 4 районах - Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Белокалитвинском", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

По его информации, пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось об уничтожении 13 беспилотников над Воронежской областью.

Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу, значительно повреждены объекты энергетики. В Белгородской области женщина пострадала в результате атаки БПЛА.