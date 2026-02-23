Опасность схода лавин объявлена в Северной Осетии

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Экстренное предупреждение о лавиноопасности объявлено в горных районах Северной Осетии, сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике в понедельник.

"С 18:00 мск 23 февраля до 18:00 мск 24 февраля в горных районах Республики Северная Осетия-Алания лавиноопасно, в связи с чем существует вероятность возникновения ЧС на территории Алагирского района, связанной с повреждением опор ЛЭП, домов, автомобильных дорог, мостов, повреждением объектов инфраструктуры, нарушением условий жизнеобеспечения населения и непосредственной угрозой жизни и здоровью граждан", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС призвали жителей быть внимательными и осторожными.

Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером из-за непогоды временно приостановили движение транспорта на участке Транскавказской автомагистрали в Северной Осетии. Сообщалось также, что грузовикам запретили движение по Военно-Грузинской дороге.