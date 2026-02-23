Поиск

Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта возобновлено на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике в понедельник.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке "город Владикавказ - населенный пункт Ларс" в обоих направлениях с 11:20 мск 23 февраля", - говорится в сообщении.

Накануне вечером этот участок дороги закрыли для грузовиков.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

Ранее в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по республике сообщила, что экстренное предупреждение о лавиноопасности объявлено в горных районах Северной Осетии, сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

