Над Белгородской областью за сутки уничтожено 79 беспилотников ВСУ

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении 79 украинских дронов за сутки над регионом подразделениями "БАРС-Белгород" и "Орлан".

"С 07:00 ч. 22 февраля по 07:00 ч. 23 февраля ликвидированы 79 беспилотников", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Так, подразделение "БАРС-Белгород" уничтожило 40 беспилотников. В Краснояружском и Шебекинском округах с помощью средств радиоэлектронной борьбы подавлены по четыре FPV-дрона в каждом округе.

Из стрелкового оружия сбиты беспилотники в нескольких округах: в Белгородском - один самолетного типа, в Борисовском - три FPV-дрона, в Валуйском - два FPV-дрона, в Грайворонском -два FPV-дрона, в Краснояружском, Красногвардейском и Корочанском округах по одному беспилотнику самолетного типа, в Чернянском округе - девять самолетного типа.

Кроме того, в Шебекинском округе из стрелкового оружия уничтожены четыре FPV-дрона.

Средствами противодействия беспилотным летательным аппаратам "БАРС-Белгород" сбиты: в Белгородском округе - один БПЛА "Жук" и четыре БПЛА типа "Дартс"; в Краснояружском округе - один разведывательный БПЛА "Щедрик" и один разведывательный БПЛА "Лелека-100"; в Чернянском округе - один БПЛА "Шарк".

Подразделение "Орлан" ликвидировало 39 беспилотников. С помощью РЭБ подавлены: в Белгородском округе - один FPV-дрон и 1 БПЛА самолетного типа; в Валуйском - шесть FPV-дронов; в Вейделевском - два FPV-дрона; в Грайворонском - один FPV-дрон.

Из стрелкового оружия "Орлан" сбил: в городе Белгород - четыре БПЛА самолетного типа; в Белгородском округе - три FPV-дрона и четыре БПЛА самолетного типа; в Борисовском округе -один FPV-дрон; в Грайворонском - четыре FPV-дрона; в Краснояружском - один FPV-дрон; в Шебекинском - восемь FPV-дронов и один октокоптер типа "Баба-Яга".

Кроме того, совместными усилиями подразделения "Орлан" и бойцов самообороны подавлены средствами РЭБ по одному FPV-дрону в Белгородском и Шебекинском округах, сообщил Гладков.