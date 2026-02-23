Двое мужчин ранены в результате атаки ВСУ в Белгородской области

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В результате ударов украинских беспилотников по селам Таврово и Замостье Белгородской области пострадали два мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В селе Таврово Белгородского округа в результате детонации беспилотника мужчина получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги", - написал он в своем телеграм-канале в понедельник.

Мужчине оказывается медицинская помощь, добавил Гладков. Кроме того, на месте атаки повреждены кровля частного дома и легковой автомобиль.

В результате удара дрона по автомобилю в селе Замостье Грайворонского округа был ранен еще один мужчина. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и множественные осколочные ранения. Транспортное средство пострадавшего повреждено, заявил губернатор.

Ранее в понедельник Гладков сообщил, что мирная жительница пострадала при атаке беспилотника ВСУ в селе Пушкарное Яковлевского округа. По его данным, женщина получила баротравму и осколочные ранения головы.